Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги сезона Второй лиги. Итоговые таблицы: кто поднялся в классе
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 19:37 | Обновлено 24 мая 2026, 19:49
926
0

Итоги сезона Второй лиги. Итоговые таблицы: кто поднялся в классе

Куликов-Белка и Локомотив Киев заняли первые места в группах

24 мая 2026, 19:37 | Обновлено 24 мая 2026, 19:49
926
0
Итоги сезона Второй лиги. Итоговые таблицы: кто поднялся в классе
ФК Локомотив Киев

24 мая завершился сезон во Второй лиге чемпионата Украины.

В этот уик-энд были сыграны матчи последнего 30-го тура.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Согласно регламенту, команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.

Куликов-Белка и Локомотив Киев как победители групп получили путевки в Первую лигу. Они разыграют между собой 27 мая первое место турнира.

На 30 мая запланирован стыковой матч за третье место между вторыми командами групп: Полесье-2 ЖитомирКолос-2 Ковалевка. Однако не исключено, что резервные команды клубов УПЛ могут отказаться от борьбы за повышение в классе, как это было в предыдущих сезонах. Тогда решение об их замене в плей-офф останется за ПФЛ.

Команды, которые займут итоговые третье-четвертое места во Второй лиге, сыграют в матчах переходного плей-офф с командами Первой лиги, которые займут 13-е и 14-е места. Матчи запланированы на 4 и 10 июня.

Вторая лига. 22–24 мая 2026

Результаты матчей последнего тура

Итоговые турнирные таблицы

Итоги сезона Второй лиги: группа A

Итоги сезона Второй лиги: группа Б

По теме:
Владислав ДУБИНЧАК: «Трудно искать позитив, потому что сезон провальный»
«Впечатления негативные». Тренер Кудровки удивил оценкой матча с Динамо
ПОНОМАРЕНКО: «Не спал до пяти утра – не мог заснуть из-за обстрела»
чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Вторая лига Украины Нива Винница Реал Фарма Одесса Тростянец Диназ Вышгород Локомотив Киев Пенуэл Кривой Рог Полесье-2 Житомир Колос-2 Ковалевка Куликов-Белка Буковина-2 Черновцы Черноморец-2 Одесса Чайка Петропавловская Борщаговка Вильхивцы Александрия-2 Самбор-Нива-2 Тернополь Левый Берег-2 Киев статистические расклады Ужгород Ребел Киев Атлет Киев Скала 1911 Стрый Лесное выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Илир КРАСНИЧИ: «Эта команда Полесья может играть в Лиге чемпионов»
Футбол | 24 мая 2026, 18:48 1
Илир КРАСНИЧИ: «Эта команда Полесья может играть в Лиге чемпионов»
Илир КРАСНИЧИ: «Эта команда Полесья может играть в Лиге чемпионов»

Илир Красничи считает, что «Полесье» еще не реализовало свой потенциал

Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?
Бокс | 24 мая 2026, 17:50 62
Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?
Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?

Один из самых сложных боев Александра

ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 24.05.2026, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 24.05.2026, 00:10
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Бокс | 23.05.2026, 20:25
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
23.05.2026, 15:07 3
Футбол
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 241
Бокс
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
23.05.2026, 23:25 4
Футбол
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
24.05.2026, 09:56 2
Бокс
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
23.05.2026, 08:29 12
Футбол
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 51
Бокс
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 17
Бокс
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем