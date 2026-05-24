Итоги сезона Второй лиги. Итоговые таблицы: кто поднялся в классе

24 мая завершился сезон во Второй лиге чемпионата Украины.

В этот уик-энд были сыграны матчи последнего 30-го тура.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.

Куликов-Белка и Локомотив Киев как победители групп получили путевки в Первую лигу. Они разыграют между собой 27 мая первое место турнира.

На 30 мая запланирован стыковой матч за третье место между вторыми командами групп: Полесье-2 Житомир – Колос-2 Ковалевка. Однако не исключено, что резервные команды клубов УПЛ могут отказаться от борьбы за повышение в классе, как это было в предыдущих сезонах. Тогда решение об их замене в плей-офф останется за ПФЛ.

Команды, которые займут итоговые третье-четвертое места во Второй лиге, сыграют в матчах переходного плей-офф с командами Первой лиги, которые займут 13-е и 14-е места. Матчи запланированы на 4 и 10 июня.

Вторая лига. 22–24 мая 2026

Результаты матчей последнего тура

Итоговые турнирные таблицы

Итоги сезона Второй лиги: группа A

Итоги сезона Второй лиги: группа Б