Оболонь – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 24 мая, черкасский ЛНЗ в выездном матче играет против киевской Оболони в рамках игры 30 тура Украинской Премьер-лиги.

Подопечные Виталия Пономарева более активно начали поединок. Хороший момент у Якубы, а также неплохо пробивал Даниил Кравчук. Оболонь пока не может создать моменты у ворот Паламарчука.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей. Оболонь находится на 12 строчке с 31 баллом.

Оболонь (Киев) – ЛНЗ – 0:0 (обновляется)