Кубок Германии23 мая 2026, 22:43 | Обновлено 23 мая 2026, 22:49
ВИДЕО. Точка в финале. Кейн оформил дубль, Бавария ждет трофей
Гарри самостоятельно решил судьбу матча со «Штутгартом»
Английский форвард «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль в финале Кубка Германии против «Штутгарта».
Опытный нападающий забил второй мяч на 80-й минуте, окончательно убив надежды «швабов» на камбэк.
Гарри еще на шаг приблизил мюнхенцев к долгожданной победе в Кубке Германии, которая может стать для «Баварии» 21-й в истории.
В последний раз «Бавария» поднимала национальный Кубок над головой в сезоне 2019/20.
