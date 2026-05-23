ВИДЕО. Точка в финале. Кейн оформил дубль, Бавария ждет трофей

Английский форвард «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль в финале Кубка Германии против «Штутгарта».

Опытный нападающий забил второй мяч на 80-й минуте, окончательно убив надежды «швабов» на камбэк.

Гарри еще на шаг приблизил мюнхенцев к долгожданной победе в Кубке Германии, которая может стать для «Баварии» 21-й в истории.

В последний раз «Бавария» поднимала национальный Кубок над головой в сезоне 2019/20.

