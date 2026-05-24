Валенсия – Барселона – 3:1. Камбэк и последний гол Левадовски. Видео голов

23 мая в 22:00 стартовал заключительный 38-й тур испанской Ла Лиги сезона 2025/26.

Новоиспеченный чемпион «Барселона» приехала в гости к «Валенсии» на стадион «Месталья».

Каталонцы неожиданно уступили сопернику в последнем матче Роберта Левадновского.

Поляк открыл счет на 61-й минуте, но «летучие мыши» перевернули игру и одержали победу (3:1).

Ла Лига. 38-й тур, 23 мая

«Валенсия» – «Барселона» – 3:1

Голы: Герра, 66, Риоха, 71, Родригес, 90+7 – Левандовски, 61