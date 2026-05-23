Кучер выступил с заявлением по поводу Ракицкого в Черноморце

Легенда донецкого Шахтера Александр Кучер рассказал о периоде сотрудничества с Ярославом Ракицким в Одессе.

– У вас уникальная история: вы играли вместе с Ярославом, а потом даже тренировали его в Черноморце. Как изменилось ваше сотрудничество и отношения, когда он формально стал вашим подопечным?

Отношения в худшую сторону точно не изменились. Конечно, он слушался меня как тренера, относился с уважением. Здесь уже выстроилась чисто рабочая модель: тренер и игрок. Субординация присутствовала полностью, он ее придерживался, – сказал Кучер.

Недавно Ярослав официально объявил о завершении карьеры. Последним клубом Ракицкого был Черноморец, который он оставил в 2025 году. За карьеру он играл за Шахтер и турецкий клуб Адана Демирспор.