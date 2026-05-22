ОФИЦИАЛЬНО. Сесар Аспиликуэта завершит карьеру по окончанию сезона

Испанский защитник «Севильи» Сесар Аспиликуэта повесит бутсы на гвоздь по окончанию сезона.

На протяжении своей карьеры 36-летний футболист защищал цвета «Челси», «Осасуны», «Марселя», «Севильи» и «Атлетико». За 761 матч на клубном уровне испанец забив 20 мячей и отдал 31 ассист.

Аспиликуэта из трофеев сумел завоевать одну Лигу чемпионов, один Суперкубок УЕФА, две Лиги Европы, два чемпионата Англии, один Кубок Англии, один Кубок английской лиги, два Кубка французской лиги, один Суперкубок Франции и один Клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании защитник провел 44 матча, забил 1 гол и отдал 2 ассиста, а также завоевал чемпионат Европы в 2021 году.