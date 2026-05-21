Громкий скандал. Футболист команды из УПЛ сбежал из Украины из-за денег

«Кудровка» осталась без одного из своих ключевых футболистов в решающем туре борьбы за выживание в УПЛ.

По информации Игоря Бурбаса, центральный защитник Джайр Коллахуазо самовольно покинул расположение команды и уже выехал за пределы Украины.

Причиной такого решения якобы стали задолженности клуба по зарплате, превышающие два месяца.

Сообщается, что руководство «Кудровки» и представители эквадорского легионера в настоящее время пытаются урегулировать ситуацию относительно контрактных обязательств, однако возвращение игрока в команду выглядит маловероятным.

Джайр Коллахуазо присоединился к «Кудривке» в марте 2026 года и за это время успел провести 10 матчей в составе команды, но не отличился ни одним результативным действием.