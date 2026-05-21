Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Громкий скандал. Футболист команды из УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 22:48 | Обновлено 21 мая 2026, 22:54
2056
2

Громкий скандал. Футболист команды из УПЛ сбежал из Украины из-за денег

Джайр Коллахуазо покинул команду

21 мая 2026, 22:48 | Обновлено 21 мая 2026, 22:54
2056
2 Comments
Громкий скандал. Футболист команды из УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Getty Images/Global Images Ukraine. Джаир Коллахуазо

«Кудровка» осталась без одного из своих ключевых футболистов в решающем туре борьбы за выживание в УПЛ.

По информации Игоря Бурбаса, центральный защитник Джайр Коллахуазо самовольно покинул расположение команды и уже выехал за пределы Украины.

Причиной такого решения якобы стали задолженности клуба по зарплате, превышающие два месяца.

Сообщается, что руководство «Кудровки» и представители эквадорского легионера в настоящее время пытаются урегулировать ситуацию относительно контрактных обязательств, однако возвращение игрока в команду выглядит маловероятным.

Джайр Коллахуазо присоединился к «Кудривке» в марте 2026 года и за это время успел провести 10 матчей в составе команды, но не отличился ни одним результативным действием.

По теме:
«Я много что знаю». В Турции прокомментировали слухи об уходе Турана
Эпицентр не продлит контракт с экс-форвардом Шахтера и сборной Украины
Арда ТУРАН: «Это честь для меня, великая гордость»
финансы чемпионат Украины по футболу долги Украинская Премьер-лига Кудровка Джаир Коллахуазо Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руни сделал выбор между Месси и Роналду: «Он, как Марадона»
Футбол | 21 мая 2026, 23:00 0
Руни сделал выбор между Месси и Роналду: «Он, как Марадона»
Руни сделал выбор между Месси и Роналду: «Он, как Марадона»

Уэйн Руни сравнил двух великих футболистов

Калинина дожала Бондар и пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Рабате
Теннис | 21 мая 2026, 18:37 25
Калинина дожала Бондар и пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Рабате
Калинина дожала Бондар и пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Рабате

Ангелина в двух сетах переиграла Анну в матче 1/4 финала соревнований в Марокко

Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Футбол | 21.05.2026, 06:41
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Футбол | 21.05.2026, 08:44
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Колхозник?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
20.05.2026, 13:35 16
Теннис
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
20.05.2026, 05:05
Хоккей
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
21.05.2026, 09:50 3
Футбол
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
20.05.2026, 07:56 10
Футбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем