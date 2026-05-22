Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решение принято. Лунин выбрал клуб на следующий сезон
22 мая 2026, 08:48 | Обновлено 22 мая 2026, 08:49
Решение принято. Лунин выбрал клуб на следующий сезон

Вратарь настроен остаться в «Реале»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин на данный момент настроен на продолжение карьеры в мадридском «Реале», несмотря на многочисленные слухи о возможном трансфере.

По информации журналиста Хорхе Пикона, голкипер хочет остаться в составе «сливочных», однако окончательное решение относительно его будущего пока не принято.

Сообщается, что в ближайшее время Лунин проведет встречу с руководством мадридского клуба, в ходе которой стороны должны обсудить дальнейшие планы и роль украинца в команде.

Напомним, Лунин выступает за «Реал» с 2018 года, а его контракт с клубом действует до лета 2030 года.

В текущем сезоне на счету украинского вратаря 12 матчей за «Реал», в которых он пропустил 21 гол и один раз сыграл на ноль.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Шевченко отреагировал на то, что Ярмоленко побил его рекорд
Шевченко отреагировал на то, что Ярмоленко побил его рекорд

ЧМ по хоккею. Где Канада, США и Швеция в своих группах. Таблица

Задовбали вже своїм Луніним! Знайдіть собі нову тему для спекуляцій! Змініть нарешті пластинку...
як неочікувано
Кожного дня брешуть аби що писати .Лунін трубін Довбік плітки без кінця.Хоча б мудрика вигнали з футболу .вже хоть цього дурака не чіпають 
Нікому ваш лунін не потрібний і сидітиме він на лавці,якщо навіть вообще не платитимуть,якби тільки в реалі.
Точно така назва рубріки повторюється вже  п'ятий чи шостий раз. Зрозуміло і так,що Лунін ні куди з Реалу не піде доки його не вижинуть. Мільоная зарплатня йде,домівка та крута тачка є,гарна дружна завжди поруч.Що ще треба,щоб гідно зустріти футбольну старість?
Це є Олійченко) Побачите, скоро Лунін перейде в Мілан, або в МЮ... Рішення ухвалено
Все життя на лавці. Вася Кобін мадридського Реалу. 
Може Лунін купив акції Реалу, та став співвласником і через це його не можуть здихатися?😊
Нічого нового, так і закінчить карʼєру в Реалі
Та всім вже давно пох 
"Лунін знову залишається в Реалі" - 128 серія. Не пропустіть завтра наступну , ввімкнить попередженя.
коли вже ця Санта-Барбара скінчиться?1
Не  может быть! 🤨
Легенда клубу. Навiть Особливий нiчого не зможе з ним зробити!!
...але вердикт не винесено і валізи не спаковані....
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Чисора назвал победителя боя Усик – Верховен. Это настоящий шок
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
