Решение принято. Лунин выбрал клуб на следующий сезон

Украинский вратарь Андрей Лунин на данный момент настроен на продолжение карьеры в мадридском «Реале», несмотря на многочисленные слухи о возможном трансфере.

По информации журналиста Хорхе Пикона, голкипер хочет остаться в составе «сливочных», однако окончательное решение относительно его будущего пока не принято.

Сообщается, что в ближайшее время Лунин проведет встречу с руководством мадридского клуба, в ходе которой стороны должны обсудить дальнейшие планы и роль украинца в команде.

Напомним, Лунин выступает за «Реал» с 2018 года, а его контракт с клубом действует до лета 2030 года.

В текущем сезоне на счету украинского вратаря 12 матчей за «Реал», в которых он пропустил 21 гол и один раз сыграл на ноль.