Украина. Премьер лига21 мая 2026, 23:07 |
876
0
Костюк хочет договориться с легендой сборной. Хочет видеть его в Динамо
Тренер – о Ярмоленко
21 мая 2026, 23:07 |
876
0
Тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался о будущем вингера киевского клуба Андрея Ярмоленко, у которого летом заканчивается контракт.
– Что можете сказать о возможном продолжении карьеры Андрея Ярмоленко?
– Андрей передает свой опыт молодым футболистам. Это очень важно для нас и в раздевалке, и на поле. После завершения сезона будем разговаривать, смотреть, как он себя чувствует, какие у него планы, и договариваться.
В текущем сезоне Ярмоленко провел 34 матча и забил 12 голов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 мая 2026, 08:03 2
Киевляне победили в финале «Чернигов»
Футбол | 21 мая 2026, 23:22 0
Юлия Палько счастлива во Франции
Футбол | 21.05.2026, 10:24
Футбол | 21.05.2026, 08:44
Футбол | 21.05.2026, 17:05
Комментарии 0
Популярные новости
21.05.2026, 10:47 1
19.05.2026, 20:24 2
20.05.2026, 07:56 10
20.05.2026, 00:28 3
20.05.2026, 09:53 10
20.05.2026, 16:12 3
20.05.2026, 16:50 4
20.05.2026, 04:10 10