Астон Вилла - Фрайбург. Прогноз от Виктора Вацко на финал ЛЕ

В среду, 20 мая, в Стамбуле на стадионе «Бешикташ Парк» состоится финал 17-го розыгрыша Лиги Европы, который станет 55-м финалом в истории второго по значимости еврокубка, ведь раньше этот турнир назывался Кубком УЕФА. В решающем матче сойдутся немецкий "Фрайбург" и английский "Астон Вилла".

И кто же, скорее всего, выйдет из этой дуэли победителем?

Если смотреть по сезону, то здесь преимущество прослеживается у "Астон Виллы". Бирмингемцы лучше выступили в общем этапе, финишировав вторыми, хотя де-факто набрали поровну очков с лидером, которым стал «Лион» (по 21). «Фрайбург» в общей группе был седьмым, довольствовавшись 17 пунктами, но этого вполне хватило для того, чтобы обойтись без 1/16 финала, и сразу, как и «Астон Вилла», попасть в 1/8 финала.

В общей сложности «Фрайбург» проиграл три матча в этом розыгрыше Лиги Европы, в то время как «Астон Вилла» – всего два. Что интересно, как немцы, так и англичане все свои поражения в текущем розыгрыше турнира потерпели в выездных матчах. Однако «Фрайбург» все же можно называть более зависимой от домашних стен командой, ведь уже в плей-офф дважды в первых матчах немцы сначала проигрывали, а уже в ответных матчах отыгрывались и обеспечивали себе проход дальше. Так, в 1/8 финала против «Генка» (0:1, 5:1), и в полуфинале против «Браги» (1:2, 3:1).

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking

"Астон Вилла" тоже проиграла свой первый матч в полуфинальной стадии на выезде - 0:1 "Ноттингем Форест", однако дома уверенно разобралась с "лесниками" (4:0). Но в общей сложности в выездных матчах англичане выглядели лучшими в этом турнире – 5 побед и 2 поражения против 2 побед, 2 ничьих и 3 поражений у «Фрайбурга». И этот фактор может стать определяющим, учитывая то обстоятельство, что финал в Стамбуле де-факто будет выездным как для Астон Виллы, так и для Фрайбурга.

Второе обстоятельство, больше свидетельствующее в пользу «Астон Виллы» – лучшие показатели «вилланов» в домашнем чемпионате. Если бирмингемцы идут к финишу на четвертом месте в АПЛ, то «Фрайбург» сумел завершить сезон в Бундеслиге только седьмым, и это регресс по сравнению с прошлым розыгрышем, когда эта команда была пятой.

Интересным исторически-статистическим фактором, который может сыграть в пользу «Астон Виллы», является то, что в последние десять лет Лигу Европы обычно выигрывали команды, в среднем в матчах турнира владевшие мячом 60% игрового времени или больше. Для обоих соперников по нынешнему финалу эта планка оказалась непокоренной, однако английская команда все же больше делает акцент на владении и игре на атаку, хотя разница и не слишком велика. По среднему владению мячом «Астон Вилла» опережает «Фрайбург» совсем не существенно – 55% против 52%, а по среднему количеству забитых за матч мячей также имеет лучший показатель – 1,8 против 1,6.

В общем, игра обещает быть крайне напряженной. Статистика свидетельствует в пользу версии, что в первом тайме будет либо минимум голов, либо их не будет и вовсе. К тому же у каждого из соперников есть собственные «фишки». Если Астон Вилла обычно очень сильно и продуктивно проводит финальные отрезки поединков (особенно последние 20 минут), то для Фрайбурга свойственно забивать большинство своих мячей на контратаках. Поэтому особенно интересным сценарием для нейтрального зрителя может стать такой, при котором именно немцы забьют первыми, и Астон Вилли придется идти вперед, чтобы отыгрываться, а Фрайбург получит еще немало своих голевых случаев на контратаках.

Но главный фактор потенциального успеха для «Астон Виллы» – это, конечно, персона их главного тренера. Испанец Унаи Эмери – настоящий Король Лиги Европы. До этого он уже пять раз выводил свои команды в финалы этого турнира, и в четырех случаях все завершалось для подопечных Эмери победами: трижды побеждала "Севилья" (у "Бенфики", "Днепра" и "Ливерпуля") и однажды - "Вильярреал" (в "Манчестер Юнайтед"). Только в сезоне-2018/19 в финале Лиги Европы "Арсенал" Эмери проиграл - со счетом 1:4 "Челси", которым тогда руководил Маурицио Сарри. У «Фрайбурга» подобного «джокера» в рукаве нет и в помине, ведь ими руководит 41-летний Юлиан Шустер, проводящий только второй сезон в качестве коуча первой команды в профессиональном футболе.

Учитывая все обстоятельства, наиболее логичным результатом финала видится победа «Астон Виллы» со счетом 2:1 в основное время, или же победа англичан в дополнительное время или в серии пенальти (здесь свою роль способен сыграть дополнительный козырь англичан – кипер Эмилиано Мартинес).