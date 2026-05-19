  4. Карлос Алькарас не сыграет на Уимблдоне в этом году
19 мая 2026, 17:59 | Обновлено 19 мая 2026, 18:06
Карлос Алькарас не сыграет на Уимблдоне в этом году

Испанец пропустит травяной Мейджор из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Второй номер рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас снялся с Уимблдон-2026.

Испанец пропустит травяной Мейджор из-за травмы.

Алькарас опубликовал пост в социальных сетях:

«Мое выздоровление проходит хорошо, и я чувствую себя намного лучше, но, к сожалению, я пока не готов к соревнованиям, поэтому вынужден отказаться от участия в турнирах на травяных кортах в Queen's (ATP 500 в Лондоне) и Уимблдоне. Это два действительно особенных для меня турнира, и я буду очень по ним скучать. Мы продолжим работать, чтобы вернуться как можно скорее!»

Комментарии 1
Алькарас все-таки вирішив стати фотомоделлю )
