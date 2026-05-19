Каков шанс на сенсацию? Букмекеры назвали победителя Кубка Украины

В среду, 20 мая 2026 года, состоится финал Кубка Украины сезона 2025/26 между «Черниговом» и киевским «Динамо».

Букмекеры объявили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Чернигова» в турнире составляет 13,00, что делает команду из Первой лиги абсолютным аутсайдером противостояния. На успех «Динамо» дают показатель 1,02.

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.