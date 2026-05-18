Все три атакующие новички МЮ забили 10+ голов в сезоне АПЛ

Все три атакующие летние новички Манчестер Юнайтед забили 10+ голов в АПЛ в сезоне 2025/26.

После того, как эту отметку преодолел словенец Беньямин Шешко (11), свои десятые голы забили камерунец Бриан Мбемо и бразилец Матеус Кунья в матче 37-го тура против Ноттингем Форест.

Таким образом, суммарно это трио атакующих игроков МЮ имеет в своем активе 31 забитый мяч в текущем сезоне Премьер-лиги.

Лучшие бомбардиры Манчестер Юнайтед в АПЛ в сезоне 2025/26

11 – Беньямин Шешко (Словения)

10 – Бриан Мбемо (Камерун)

10 – Матеус Кунья (Бразилия)

9 – Каземиро (Бразилия)

8 – Бруно Фернандеш (Португалия)