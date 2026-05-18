  Все три атакующие новички МЮ забили 10+ голов в сезоне АПЛ
18 мая 2026, 11:06 | Обновлено 18 мая 2026, 11:07
Все три атакующие новички МЮ забили 10+ голов в сезоне АПЛ

Вспомним лучших бомбардиров Манчестер Юнайтед в АПЛ в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Все три атакующие летние новички Манчестер Юнайтед забили 10+ голов в АПЛ в сезоне 2025/26.

После того, как эту отметку преодолел словенец Беньямин Шешко (11), свои десятые голы забили камерунец Бриан Мбемо и бразилец Матеус Кунья в матче 37-го тура против Ноттингем Форест.

Таким образом, суммарно это трио атакующих игроков МЮ имеет в своем активе 31 забитый мяч в текущем сезоне Премьер-лиги.

Лучшие бомбардиры Манчестер Юнайтед в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 11 – Беньямин Шешко (Словения)
  • 10 – Бриан Мбемо (Камерун)
  • 10 – Матеус Кунья (Бразилия)
  • 9 – Каземиро (Бразилия)
  • 8 – Бруно Фернандеш (Португалия)
