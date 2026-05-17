В воскресенье, 17 мая, состоялся поединок 37-го тура Англиской Премьер-лиги, в котором встретились «Брентфорд» и «Кристал Пэлас».

Матч проходил в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Команды расписали ничью со счетом 2:2 – хозяев дважды забил Уаттара, за гостей отличились Сарр и Уортон.

Изначально ассист на гол Уаттара был записан на Ярмолюка, но в последствии украинца убрали из протокола из-за рикошета от ноги защитника.

Английская Премьер-лига. 37-й тур

Брентфорд – Кристал Пэлас – 2:2

Голы: Уаттара, 40, 88 – Сарр, 6 (пен.), Уортон, 52

Видео голов и обзор матча: