Не отошли от праздника. Интер оступился: их остановил вылетевший клуб

17 мая миланский «Интер» не сумел одолеть «Верону» в 37-м туре итальянской Серии А.

«Змеи» забили первыми на своем поле «Стадио Джузеппе Меацца» и постепенно шли к победе.

Три очка выскользнули из рук миланцев уже в компенсированное время: гости на 90+1-й минуте сравняли счет.

Времени на изменение ситуации уже не оставалось, поэтому «Интер» поделил очки с «Вероной», которая уже вылетела из Серии А (1:1).

Напомним, что «Интер» досрочно выиграл Серию А. Кроме того, перед матчем с «Вероной» миланцы завоевали Кубок Италии.

Серия А. 37-й тур, 17 мая

«Интер» Милан – «Верона» – 1:1

Голы: Эдмундссон, 47 (автогол) – Бауи, 90+1

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine