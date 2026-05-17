Не отошли от праздника. Интер оступился: их остановил вылетевший клуб
Миланцы потеряли победу над «Вероной»
17 мая миланский «Интер» не сумел одолеть «Верону» в 37-м туре итальянской Серии А.
«Змеи» забили первыми на своем поле «Стадио Джузеппе Меацца» и постепенно шли к победе.
Три очка выскользнули из рук миланцев уже в компенсированное время: гости на 90+1-й минуте сравняли счет.
Времени на изменение ситуации уже не оставалось, поэтому «Интер» поделил очки с «Вероной», которая уже вылетела из Серии А (1:1).
Напомним, что «Интер» досрочно выиграл Серию А. Кроме того, перед матчем с «Вероной» миланцы завоевали Кубок Италии.
Серия А. 37-й тур, 17 мая
«Интер» Милан – «Верона» – 1:1
Голы: Эдмундссон, 47 (автогол) – Бауи, 90+1
