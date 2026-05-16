Футболисты «Хартс» вместе с персоналом после поражения от «Селтика» в последнем туре чемпионата Шотландии сразу вернулись домой в Эдинбург.

Поражение в Глазго со счетом 1:3 стоило «Хартс» триумфа: команда уступила «кельтам» первое место, отдав им золотые медали.

Игроков у родного «Tynecastle Park» встретили болельщики, которые ни в коем случае не осуждали своих кумиров. Напротив, фанаты аплодировали футболистам, стараясь их поддержать.

Однако усилия болельщиков никак не повлияли на моральное состояние игроков: спортсмены проходили мимо фанатов со слезами, пряча лица.

ФОТО. Как фанаты встретили Хартса после потери чемпионства. Игроки рыдали

