Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 22:47 | Обновлено 16 мая 2026, 22:49
Вратарь Эпицентра рассказал о ничье с Металлистом 1925

Никита Федотов помог своей команде продлить беспроигрышную серию

Голкипер «Эпицентра» Никита Федотов эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке его команды в 29 туре УПЛ с «Металлистом 1925», завершившемся вничью – 1:1.

«Дав бой амбициозному «Металлисту 1925», мы доказали не случайность успешных выступлений во второй части сезона. По количеству созданных голевых моментов преимущество было на стороне харьковчан, но и мы старались не оставаться в долгу отвечая острыми выпадами. Более того, уже при ничейном счете последнее слово могло быть за «Эпицентром», если бы Вадим Сидун завершил свой проход точным ударом..

Впрочем, по-моему, нам грех жаловаться, ведь обогатились ценным одним очком в противостоянии с соперником, который ставил своей целью пробиться в еврокубки. Тем более что после победы в предыдущем туре над «Полесьем» была проведена немалая ротация. Вот почему убежден, что футболисты «Эпицентра» смело могут записать себе в актив текущий сезон, и теперь желательно завершить его на мажорной ноте в домашнем поединке с «Полтавой».

В настоящее время подопечные Сергея Нагорняка набрали 31 очко и занимают 12 место в чемпионате.

Ранее защитник «Эпицентра» Александр Климец поделился впечатлениями от игры с «Металлистом 1925»

Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
