Челси – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального поединка за Кубок Англии
16 мая в 17:00 проходит финальный матч Кубка Англии 2025/26.
Челси и Манчестер Сити проводят игру за трофей на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Наставники Калум Макфарлан и Пеп Гвардиола рассчитывают после матча поднять престижный трофей.
Ранее в полуфиналах Челси переиграл Лидс (1:0), а Ман Сити с трудом победил Саутгемптон (2:1).
Стартовые составы на финал Кубка Англии
Челси: Санчес, Фофана, Колвилл, Хато, Густо, Рис Джеймс, Кайседо, Кукурелья, Энцо Фернандес, Палмер, Жоау Педру
Запас: Йоргенсен, Ачимпонг, Тосин, Чалоба, Эссуго, Андре Сантос, Нету, Гарначо, Делап
Ман Сити: Траффорд, Матеус Нунес, Хусанов, Гехи, О’Райли, Родри, Бернарду Силва, Семеньо, Мармуш, Доку, Холанд
Запас: Доннарумма, Диас, Рейндерс, Стоунз, Аке, Ковачич, Шерки, Савиньо, Фоден
