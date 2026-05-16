Металлист 1925 – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Харьковский «Металлист 1925» и каменец-подольский «Эпицентр» встретились в субботу, 16 мая, в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал Центральный городской стадион в Житомире. Стартовый свисток главного арбитра Артема Михайлюка прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

«Металлист 1925» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 47 баллов. В предыдущем матче харьковский клуб сыграл вничью со львовскими «Карпатами» (2:2)

«Эпицентр» разместился на 11-й позиции, имея в своем активе 30 пунктов. В поединке 27-го тура команда Нагорняка сенсационно одолела житомирское «Полесье» со счетом 3:2.

Украинская Премьер-лига, 29-й тур. 16 мая

Металлист 1925 – Эпицентр – 1:0 (обновляется)