Источник: Малиновский в шаге от перехода в клуб Зубкова и Багатова

33-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вот-вот подпишет контракт с турецким «Трабзонспором».

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, украинец находится в шаге от перехода в клуб, где уже играют Александр Зубков и Арсений Батагов.

Контракт с «Трабзонспором», по словам журналиста, рассчитан до 2029 года.

В пятницу, 15 мая, итальянский «Дженоа» попрощался с Малиновским. В текущем сезоне Руслан забил шесть голов и отдал три голевые передачи в 34 матчах за «грифонов». В составе генуэзской команды украинец выступал с 2023 года.