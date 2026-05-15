Источник: Малиновский в шаге от перехода в клуб Зубкова и Багатова
Руслан присоединится к Трабзонспору на правах свободного агента
33-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вот-вот подпишет контракт с турецким «Трабзонспором».
Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, украинец находится в шаге от перехода в клуб, где уже играют Александр Зубков и Арсений Батагов.
Контракт с «Трабзонспором», по словам журналиста, рассчитан до 2029 года.
В пятницу, 15 мая, итальянский «Дженоа» попрощался с Малиновским. В текущем сезоне Руслан забил шесть голов и отдал три голевые передачи в 34 матчах за «грифонов». В составе генуэзской команды украинец выступал с 2023 года.
Ruslan #Malinovskyi is one step away to join #Trabzonspor as a free agent. Ready a contract until 2029. #transfers https://t.co/SKdJ5yR778— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 15, 2026
