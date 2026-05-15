15 мая 2026, 18:03 |
Источник: Малиновский в шаге от перехода в клуб Зубкова и Багатова

Руслан присоединится к Трабзонспору на правах свободного агента

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

33-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вот-вот подпишет контракт с турецким «Трабзонспором».

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, украинец находится в шаге от перехода в клуб, где уже играют Александр Зубков и Арсений Батагов.

Контракт с «Трабзонспором», по словам журналиста, рассчитан до 2029 года.

В пятницу, 15 мая, итальянский «Дженоа» попрощался с Малиновским. В текущем сезоне Руслан забил шесть голов и отдал три голевые передачи в 34 матчах за «грифонов». В составе генуэзской команды украинец выступал с 2023 года.

Руслан Малиновский Трабзонспор чемпионат Турции по футболу трансферы Николо Скира
Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
В Трабзонспоре♥️💙 любят украинцев💪🇺🇦 Это наша турецкая Жирона! 😇
Супер. Мне просто не терпится увидеть, как Малина будет зажигать вместе с Зубом!🤩
