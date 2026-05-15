Элина Свитолина – Ига Свентек. Видеообзор матча (обновляется)
14 мая украинка Элина Свитолина начала матч 1/2 финала большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия) против Иги Свентек.
Встреча стартовала в 23:20 по Киеву. Это седьмое очное противостояние соперниц, счет 4:2 в пользу Иги.
Победительница поединка в финале поборется с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] – Ига Свентек (Польша) – 6:4, 2:6 [3] (матч продолжается)
ВИДЕО. Реализованный сетбол Свентек – Ига выиграла вторую партию со счетом 6:2
Heading into a third set! 🔥@iga_swiatek takes the second set 6-2 against Svitolina in the Rome semifinal to force a decider.#IBI26 pic.twitter.com/1kj08HI93y— wta (@WTA) May 14, 2026
ВИДЕО. Реализованный сетбол Свитолиной – Элина выиграла первую партию со счетом 6:4!
First set ➡️ Svitolina@ElinaSvitolina seals the first set 6-4 against Swiatek in the Rome semifinal!#IBI26 pic.twitter.com/kDthbvl3xZ— wta (@WTA) May 14, 2026
ВИДЕО. Как Свентек вышла на брейк-поинт в девятом гейме первого сета
The composure from Iga Swiatek 🧘♀️😌#IBI26 pic.twitter.com/nh6uRq2E4j— Tennis Channel (@TennisChannel) May 14, 2026
ВИДЕО. Еще один виннер Свитолиной с форхенда в первом сете
Svitolina is DIALED IN ☎️— Tennis Channel (@TennisChannel) May 14, 2026
She crushes the forehand winner past Swiatek.#IBI26 pic.twitter.com/2K2VCulZ3U
ВИДЕО. Мощный виннер Свитолиной с форхенда в первом сете
Simply stunning from Svitolina 🤩@ElinaSvitolina faces Swiatek in the Rome semifinal for the last spot in Saturday’s final.#IBI26 pic.twitter.com/Y5QomsiIbL— wta (@WTA) May 14, 2026
ВИДЕО. Свитолина и Свентек вышли на корт
The second semifinal in Rome is underway! ⚔️#IBI26 pic.twitter.com/k00e7YNcPz— wta (@WTA) May 14, 2026
