ВИДЕО. Игроки Реала освистали на своем стадионе. Фанаты – разъяренные
Болельщики «сливочных» недовольны результатами
Болельщики на стадионе «Бернабеу» в Мадриде выразили свое недовольство перед началом матча 36-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Овьедо».
Фанаты «сливочных» встретили своих футболистов громким свистом, протестуя против результатов команды.
Вероятно, масла в огонь подлила пресс-конференция президента «Реала» Флорентино Переса, на которой он говорил обо всем, кроме проблем команды.
Перед стартовым свистком болельщики во время гимна «Реала» снова выразили разочарование свистом и гулом.
Этот сезон мадридский клуб завершит без трофеев: в Лиге чемпионов и Кубке Испании они не дошли до финала, Ла Лигу забрала «Барселона», финал Суперкубка Испании проиграли тем же каталонцам (2:3).
💨 Monumental PITADA a los jugadores del Real Madrid— Madridista Hoy (@madridistahoy) May 14, 2026
😡 La afición muestra su disconformidad ante la MALA TEMPORADA del equipo pic.twitter.com/fuD6h0tILX
