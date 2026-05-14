Два игрока с болот. Расширенная заявка сборной Бразилии на ЧМ-2026
Карло Анчелотти есть о чем задуматься
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сформировал список из 55 футболистов, которые могут отправиться на чемпионат мира 2026.
В расширенную заявку попал звёздный вингер «Сантоса» Неймар, не обошлось и без игроков из россии.
Опытному специалисту предстоит провести детальный анализ и выбрать 26 игроков, которые заслуживают участия в ЧМ-2026.
Расширенный список сборной Бразилии:
Вратари: Карлос Мигел («Палмейрас»), Жон («Ноттингем Форест»), Уго Соуза («Коринтианс»), Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Фенербахче»), Алиссон («Ливерпуль»).
Защитники: Карлос Аугусто («Интер»), Кайки Бруно, Фабрисио Бруно (оба – «Крузейро»), Лусиано Жуба («Баия»), Дуглас Сантос («зенит»), Алекс Рибейро («Лилль»), Витиньо («Ботафого»), Пауло Энрике («Васко да Гама»), Данило, Лео Ортис, Лео Перейра, Алекс Сандро (все – «Фламенго»), Уэсли («Рома»), Витор Рейс («Жирона»), Маркиньос (ПСЖ), Ибаньес («Аль-Ахли»), Бремер (Ювентус), Габриэл (Арсенал), Тьяго Силва (Порту), Натан («Бетис»).
Полузащитники: Матеус Перейра, Жерсон (оба – «Крузейро»), Эдерсон («Аталанта»), Бруно Гимараеш («Ньюкасл»), Андреас Перейра («Палмейрас»), Жоау Гомес («Вулверхэмптон»), Габриэл Сара («Галатасарай»), Лукас Пакета («Фламенго»), Данило («Ботафого»), Андрей Сантос («Челси»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Антони («Бетис»), Эндрик («Лион»), Неймар («Сантос»), Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (оба – «Арсенал»), Игор Жезус («Ноттингем Форест»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Жоау Педро («Челси»), Луис Энрике («зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Самуеэл Лино, Педро (оба – «Фламенго»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Райан («Борнмут»), Кайо Жорже («Крузейро»).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команде предложили Ибрагима Фофана
Поединок 1/2 финала начнется 14 мая не ранее 21:30 по Киеву