Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два игрока с болот. Расширенная заявка сборной Бразилии на ЧМ-2026
Чемпионат мира
14 мая 2026, 21:58 | Обновлено 14 мая 2026, 22:42
793
0

Два игрока с болот. Расширенная заявка сборной Бразилии на ЧМ-2026

Карло Анчелотти есть о чем задуматься

14 мая 2026, 21:58 | Обновлено 14 мая 2026, 22:42
793
0
Два игрока с болот. Расширенная заявка сборной Бразилии на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сформировал список из 55 футболистов, которые могут отправиться на чемпионат мира 2026.

В расширенную заявку попал звёздный вингер «Сантоса» Неймар, не обошлось и без игроков из россии.

Опытному специалисту предстоит провести детальный анализ и выбрать 26 игроков, которые заслуживают участия в ЧМ-2026.

Расширенный список сборной Бразилии:

Вратари: Карлос Мигел («Палмейрас»), Жон («Ноттингем Форест»), Уго Соуза («Коринтианс»), Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Фенербахче»), Алиссон («Ливерпуль»).

Защитники: Карлос Аугусто («Интер»), Кайки Бруно, Фабрисио Бруно (оба – «Крузейро»), Лусиано Жуба («Баия»), Дуглас Сантос («зенит»), Алекс Рибейро («Лилль»), Витиньо («Ботафого»), Пауло Энрике («Васко да Гама»), Данило, Лео Ортис, Лео Перейра, Алекс Сандро (все – «Фламенго»), Уэсли («Рома»), Витор Рейс («Жирона»), Маркиньос (ПСЖ), Ибаньес («Аль-Ахли»), Бремер (Ювентус), Габриэл (Арсенал), Тьяго Силва (Порту), Натан («Бетис»).

Полузащитники: Матеус Перейра, Жерсон (оба – «Крузейро»), Эдерсон («Аталанта»), Бруно Гимараеш («Ньюкасл»), Андреас Перейра («Палмейрас»), Жоау Гомес («Вулверхэмптон»), Габриэл Сара («Галатасарай»), Лукас Пакета («Фламенго»), Данило («Ботафого»), Андрей Сантос («Челси»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Антони («Бетис»), Эндрик («Лион»), Неймар («Сантос»), Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (оба – «Арсенал»), Игор Жезус («Ноттингем Форест»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Жоау Педро («Челси»), Луис Энрике («зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Самуеэл Лино, Педро (оба – «Фламенго»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Райан («Борнмут»​​​​​​​), Кайо Жорже («Крузейро»).​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

По теме:
Мбаппе сделал заявление после попадания в заявку Франции на ЧМ-2026
Дешам рассказал, почему Камавинга не попал в заявку на ЧМ-2026
В заявку сборной Германии на чемпионат мира попал 40-летний вратарь
ЧМ-2026 по футболу заявки на чемпионат мира сборная Бразилии по футболу Неймар Карло Анчелотти
Андрей Витренко Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усиление для Ротаня. Полесье может купить игрока из чемпионата Франции
Футбол | 14 мая 2026, 22:28 0
Усиление для Ротаня. Полесье может купить игрока из чемпионата Франции
Усиление для Ротаня. Полесье может купить игрока из чемпионата Франции

Команде предложили Ибрагима Фофана

Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Теннис | 14 мая 2026, 21:01 6
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/2 финала начнется 14 мая не ранее 21:30 по Киеву

Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Теннис | 14.05.2026, 17:35
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Футбол | 14.05.2026, 09:29
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Команда Ломаченко подтвердила возвращение. Известно, когда ждать бой
Бокс | 14.05.2026, 15:21
Команда Ломаченко подтвердила возвращение. Известно, когда ждать бой
Команда Ломаченко подтвердила возвращение. Известно, когда ждать бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
13.05.2026, 08:38 5
Футбол
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
14.05.2026, 15:10 12
Футбол
Верховен сделал дерзкое заявление Усику перед боем в Египте
Верховен сделал дерзкое заявление Усику перед боем в Египте
13.05.2026, 00:29 2
Бокс
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 12
Футбол
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
13.05.2026, 23:53 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем