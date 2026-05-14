Два игрока с болот. Расширенная заявка сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сформировал список из 55 футболистов, которые могут отправиться на чемпионат мира 2026.

В расширенную заявку попал звёздный вингер «Сантоса» Неймар, не обошлось и без игроков из россии.

Опытному специалисту предстоит провести детальный анализ и выбрать 26 игроков, которые заслуживают участия в ЧМ-2026.

Расширенный список сборной Бразилии:

Вратари: Карлос Мигел («Палмейрас»), Жон («Ноттингем Форест»), Уго Соуза («Коринтианс»), Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Фенербахче»), Алиссон («Ливерпуль»).

Защитники: Карлос Аугусто («Интер»), Кайки Бруно, Фабрисио Бруно (оба – «Крузейро»), Лусиано Жуба («Баия»), Дуглас Сантос («зенит»), Алекс Рибейро («Лилль»), Витиньо («Ботафого»), Пауло Энрике («Васко да Гама»), Данило, Лео Ортис, Лео Перейра, Алекс Сандро (все – «Фламенго»), Уэсли («Рома»), Витор Рейс («Жирона»), Маркиньос (ПСЖ), Ибаньес («Аль-Ахли»), Бремер (Ювентус), Габриэл (Арсенал), Тьяго Силва (Порту), Натан («Бетис»).

Полузащитники: Матеус Перейра, Жерсон (оба – «Крузейро»), Эдерсон («Аталанта»), Бруно Гимараеш («Ньюкасл»), Андреас Перейра («Палмейрас»), Жоау Гомес («Вулверхэмптон»), Габриэл Сара («Галатасарай»), Лукас Пакета («Фламенго»), Данило («Ботафого»), Андрей Сантос («Челси»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Антони («Бетис»), Эндрик («Лион»), Неймар («Сантос»), Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (оба – «Арсенал»), Игор Жезус («Ноттингем Форест»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Жоау Педро («Челси»), Луис Энрике («зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Самуеэл Лино, Педро (оба – «Фламенго»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Райан («Борнмут»​​​​​​​), Кайо Жорже («Крузейро»).​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​