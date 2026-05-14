Действующий тренер клуба АПЛ. Известно, кто заменит Моуринью в Бенфике

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва сменит Жозе Моуриньо на посту главного тренера «Бенфики», сообщает Николо Скира.

Среди потенциальных кандидатов на замену нынешнему наставнику, который близок к уходу в мадридский «Реал», руководство лиссабонского гранда остановило свой выбор именно на 48-летнем португальском тренере.

Силва возглавляет «Фулхэм» с лета 2021 года. В первом же сезоне во главе команды он вывел её в АПЛ, после чего «коттеджеры» закрепились в роли крепкого середняка в элитном дивизионе.

В Португалии Марку возглавлял «Эшторил» (2011–2014 гг.) и «Спортинг» (2014–2015), с которым выиграл национальный Кубок.

За тур до завершения чемпионата Португалии «Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 77 очков, что на два меньше, чем у «Спортинга», с которым «орлы» борются за выход в Лигу чемпионов.