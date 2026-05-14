Действующий тренер клуба АПЛ. Известно, кто заменит Моуринью в Бенфике
Руководство клуба остановило свой выбор на Марку Силве
Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва сменит Жозе Моуриньо на посту главного тренера «Бенфики», сообщает Николо Скира.
Среди потенциальных кандидатов на замену нынешнему наставнику, который близок к уходу в мадридский «Реал», руководство лиссабонского гранда остановило свой выбор именно на 48-летнем португальском тренере.
Силва возглавляет «Фулхэм» с лета 2021 года. В первом же сезоне во главе команды он вывел её в АПЛ, после чего «коттеджеры» закрепились в роли крепкого середняка в элитном дивизионе.
В Португалии Марку возглавлял «Эшторил» (2011–2014 гг.) и «Спортинг» (2014–2015), с которым выиграл национальный Кубок.
За тур до завершения чемпионата Португалии «Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 77 очков, что на два меньше, чем у «Спортинга», с которым «орлы» борются за выход в Лигу чемпионов.
