  4. Вратарь сборной Украины отреагировал на предложения из чемпионата Англии
15 мая 2026, 23:22 |
Вратарь сборной Украины отреагировал на предложения из чемпионата Англии

Ризнык заверил, что об этом не слышал

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал информацию о возможном интересе со стороны «Лидса».

Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что лично спросил вратаря о возможном трансфере после празднования чемпионства. По словам Ризныка, он не располагает никакой информацией о переговорах и узнал об интересе английского клуба только из СМИ.

Сообщалось, что британский клуб якобы готов заплатить за украинского вратаря около 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ризнык провел 41 матч за «Шахтер», пропустил 32 мяча и оформил 22 «сухих» матча.

