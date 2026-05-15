Вратарь сборной Украины отреагировал на предложения из чемпионата Англии
Ризнык заверил, что об этом не слышал
Вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал информацию о возможном интересе со стороны «Лидса».
Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что лично спросил вратаря о возможном трансфере после празднования чемпионства. По словам Ризныка, он не располагает никакой информацией о переговорах и узнал об интересе английского клуба только из СМИ.
Сообщалось, что британский клуб якобы готов заплатить за украинского вратаря около 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Ризнык провел 41 матч за «Шахтер», пропустил 32 мяча и оформил 22 «сухих» матча.
