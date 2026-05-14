  4. Андре Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера
14 мая 2026, 23:44
Андре Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера

Худжамов останется в сборной Украины

УАФ. Рустам Худжамов

Итальянский специалист Андре Мальдера завершает формирование нового тренерского штаба сборной Украины.

Как отмечает ТаТоТаке, после изучения кандидатов на должность тренера вратарей сборной Украины Андре Мальдера решил оставить в команде Рустама Худжамова, который занимал эту же должность при Сергее Реброве.

Худжамов является бывшим вратарем сборной Украины. За клубную карьеру он играл за такие известные команды, как «Динамо», «Шахтер» и «Карпаты».

Ранее появилась информация, что легенда донецкого «Шахтера», а ныне полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко может войти в тренерский штаб будущего тренера сборной Украины.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Для Олійника: Худжамов грав ще за ФК Харків. І непогано - мабуть, це був найкращий період у його кар'єрі. Хоча харківським характером так і не приріс (от, незадача).
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Без борьбы. Пегула и Свентек определили полуфиналистку WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
