13 мая 2026, 23:59 | Обновлено 14 мая 2026, 01:27
ПСЖ вместе с Забарным одолел Ланс и завоевал трофей Лиги 1 2025/26!

13 мая парижане в 29-м туре чемпионата одолели ближайших преследователей со счетом 2:0

В главном матче 33-го тура чемпионата Франции «Ланс» пытался сохранить теоретические шансы на титул, принимая «ПСЖ». Команду Ильи Забарного устраивала и ничья. В итоге украинцу и партнерам пришлось много пахать в обороне, так как соперник нечасто контролировал мяч, но нанес два десятка ударов.

В начале встречи Забарный головой остановил добивание соперника после опасной атаки. На 29-й минуте Хвича Кварацхелия открыл счет выстрелом из пределов штрафной – 0:1. Во втором тайме Абдалла Сима бил в правый угол ворот парижан и попал в штангу. На 90-й минуте точку поставил Ибрагим Мбайе – 0:2.

«ПСЖ» опережает «Ланс» на девять очков за тур до конца сезона, а это означает завоевание чемпионского титула. Для Ильи Забарного это третий трофей с парижанами после Межконтинентального кубка и Суперкубка Франции.

Лига 1, 33-й тур. 13 мая

Ланс – ПСЖ – 0:2

Голы: Кварацхелия, 29, Мбайе, 90.

В предпоследнем матче тура встретились немотивированные «Брест» и «Страсбург». Команды резво начали, забив три гола за 11 минут в начале встречи, но после этого счет не изменился – 1:2.

У победителей отличились Валентин Барко и Себастиан Нанаси, у соперника – Людовик Ажорк.

«Страсбург» гарантировал себе восьмое место по итогам сезона, «Брест» – 12-й.

Брест – Страсбург – 1:2

Голы: Ажорк, 13 – Барко, 9, Нанаси, 20.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 33 24 4 5 73 - 27 17.05.26 22:00 ФК Париж - ПСЖ13.05.26 Ланс 0:2 ПСЖ10.05.26 ПСЖ 1:0 Брест02.05.26 ПСЖ 2:2 Лорьян25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант 76
2 Ланс 33 21 4 8 62 - 35 17.05.26 22:00 Лион - Ланс13.05.26 Ланс 0:2 ПСЖ08.05.26 Ланс 1:0 Нант02.05.26 Ницца 1:1 Ланс24.04.26 Брест 3:3 Ланс17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза 67
3 Лилль 33 18 7 8 52 - 35 17.05.26 22:00 Лилль - Осер10.05.26 Монако 0:1 Лилль03.05.26 Лилль 1:1 Гавр26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль 61
4 Лион 33 18 6 9 53 - 36 17.05.26 22:00 Лион - Ланс10.05.26 Тулуза 2:1 Лион03.05.26 Лион 4:2 Ренн25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион12.04.26 Лион 2:0 Лорьян 60
5 Ренн 33 17 8 8 58 - 47 17.05.26 22:00 Марсель - Ренн10.05.26 Ренн 2:1 ФК Париж03.05.26 Лион 4:2 Ренн26.04.26 Ренн 2:1 Нант19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн11.04.26 Ренн 2:1 Анже 59
6 Марсель 33 17 5 11 60 - 44 17.05.26 22:00 Марсель - Ренн10.05.26 Гавр 0:1 Марсель02.05.26 Нант 3:0 Марсель26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель10.04.26 Марсель 3:1 Мец 56
7 Монако 33 16 6 11 56 - 49 17.05.26 22:00 Страсбург - Монако10.05.26 Монако 0:1 Лилль02.05.26 Мец 1:2 Монако25.04.26 Тулуза 2:2 Монако19.04.26 Монако 2:2 Осер10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако 54
8 Страсбург 33 14 8 11 53 - 43 17.05.26 22:00 Страсбург - Монако13.05.26 Брест 1:2 Страсбург10.05.26 Анже 1:1 Страсбург03.05.26 Страсбург 1:2 Тулуза26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн 50
9 Лорьян 33 11 12 10 48 - 49 17.05.26 22:00 Лорьян - Гавр10.05.26 Мец 0:4 Лорьян02.05.26 ПСЖ 2:2 Лорьян26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель12.04.26 Лион 2:0 Лорьян 45
10 Тулуза 33 12 8 13 47 - 46 17.05.26 22:00 Нант - Тулуза10.05.26 Тулуза 2:1 Лион03.05.26 Страсбург 1:2 Тулуза25.04.26 Тулуза 2:2 Монако17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль 44
11 ФК Париж 33 10 11 12 45 - 49 17.05.26 22:00 ФК Париж - ПСЖ10.05.26 Ренн 2:1 ФК Париж03.05.26 ФК Париж 4:0 Брест26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако 41
12 Брест 33 10 8 15 42 - 54 17.05.26 22:00 Брест - Анже13.05.26 Брест 1:2 Страсбург10.05.26 ПСЖ 1:0 Брест03.05.26 ФК Париж 4:0 Брест24.04.26 Брест 3:3 Ланс19.04.26 Нант 1:1 Брест 38
13 Анже 33 9 8 16 28 - 47 17.05.26 22:00 Брест - Анже10.05.26 Анже 1:1 Страсбург03.05.26 Осер 3:1 Анже25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ18.04.26 Анже 1:1 Гавр11.04.26 Ренн 2:1 Анже 35
14 Гавр 33 6 14 13 30 - 44 17.05.26 22:00 Лорьян - Гавр10.05.26 Гавр 0:1 Марсель03.05.26 Лилль 1:1 Гавр26.04.26 Гавр 4:4 Мец18.04.26 Анже 1:1 Гавр12.04.26 Ницца 1:1 Гавр 32
15 Осер 33 7 10 16 32 - 44 17.05.26 22:00 Лилль - Осер10.05.26 Осер 2:1 Ницца03.05.26 Осер 3:1 Анже25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 Монако 2:2 Осер11.04.26 Осер 0:0 Нант 31
16 Ницца 33 7 10 16 37 - 60 17.05.26 22:00 Ницца - Мец10.05.26 Осер 2:1 Ницца02.05.26 Ницца 1:1 Ланс26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Ницца 1:1 Гавр 31
17 Нант 33 5 8 20 29 - 52 17.05.26 22:00 Нант - Тулуза08.05.26 Ланс 1:0 Нант02.05.26 Нант 3:0 Марсель26.04.26 Ренн 2:1 Нант22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 Нант 1:1 Брест 23
18 Мец 33 3 7 23 32 - 76 17.05.26 22:00 Ницца - Мец10.05.26 Мец 0:4 Лорьян02.05.26 Мец 1:2 Монако26.04.26 Гавр 4:4 Мец19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 Марсель 3:1 Мец 16
Полная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Мбайе (ПСЖ), асcист Дезире Дуэ.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Усман Дембеле.
Одна из лучших его игр за ПСЖ, сколько выносов и спасений с ленточки.
топовий матч від Забарного, як мінімум двічі рятував від 100% голу! по оцінкам також кращий гравець матчу з чималим відривом!
Заба став мен оф зе матч!
Це ж добре, вітаємо, Ілля! 
Горе то яке, тут група іржавих може цього не витримати  Іще й гравець матчу. Це прям удар по рудим яйцям. 
Ну рахунок не по грі. Ланс на нічию точно награв. А Забарний сильний матч провів.
глянув ще огляд, Забарний в матчі грав як другий воротар 
Нужно было написать ещё с Сафоновым и Кварацхелией, ведь они все наши, своего рода пост советский десант 
