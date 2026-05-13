ПСЖ вместе с Забарным одолел Ланс и завоевал трофей Лиги 1 2025/26!

В главном матче 33-го тура чемпионата Франции «Ланс» пытался сохранить теоретические шансы на титул, принимая «ПСЖ». Команду Ильи Забарного устраивала и ничья. В итоге украинцу и партнерам пришлось много пахать в обороне, так как соперник нечасто контролировал мяч, но нанес два десятка ударов.

В начале встречи Забарный головой остановил добивание соперника после опасной атаки. На 29-й минуте Хвича Кварацхелия открыл счет выстрелом из пределов штрафной – 0:1. Во втором тайме Абдалла Сима бил в правый угол ворот парижан и попал в штангу. На 90-й минуте точку поставил Ибрагим Мбайе – 0:2.

«ПСЖ» опережает «Ланс» на девять очков за тур до конца сезона, а это означает завоевание чемпионского титула. Для Ильи Забарного это третий трофей с парижанами после Межконтинентального кубка и Суперкубка Франции.

Лига 1, 33-й тур. 13 мая

Ланс – ПСЖ – 0:2

Голы: Кварацхелия, 29, Мбайе, 90.

В предпоследнем матче тура встретились немотивированные «Брест» и «Страсбург». Команды резво начали, забив три гола за 11 минут в начале встречи, но после этого счет не изменился – 1:2.

У победителей отличились Валентин Барко и Себастиан Нанаси, у соперника – Людовик Ажорк.

«Страсбург» гарантировал себе восьмое место по итогам сезона, «Брест» – 12-й.

Брест – Страсбург – 1:2

Голы: Ажорк, 13 – Барко, 9, Нанаси, 20.

Фото матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine