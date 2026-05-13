Англия13 мая 2026, 22:12 | Обновлено 13 мая 2026, 22:39
Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор перенесенной игры 31-го тура Английской Премьер-лиги
13 мая в 22:00 проходит перенесенный матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити и Кристал Пэлас играют на стадионе Этихад в Манчестере.
Горожане продолжают чемпионскую гонку с канонирами.
Топ-5 АПЛ: Арсенал (79 очков), Ман Сити (74), Ман Юнайтед (65), Ливерпуль, Астон Вилла (по 59).
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити), асcист Фил Фоден.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Манчестер Сити), асcист Фил Фоден.
