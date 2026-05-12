ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после пропущенного гола от Аль-Хиляль на 90+8-й

12 мая Аль-Наср сыграл вничью с командой Аль-Хиляль в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 (1:1), пропустив курьезный автогол на 90+8-й минуте.

Легендарный Криштиану Роналду был буквально в нескольких секундах от первого чемпионства в Азии в составе Аль-наср. Сам КриРо вышел в старте на это поединок и был заменен на 83-й минуте, голевыми действиями отличиться не сумел.

После финального свистка в объектив камер попали эмоции 41-летнего португальца. Мягко говоря, КриРо был разочарован.

Несмотря на неудачу, Аль-Наср все равно имеет огромные шансы на трофей чемпионата. В таблице Саудовской Аравии команда идет на первом месте с 83 очками, у Аль-Хиляль – 78 баллов. «Рыцарям Неджда» предстоит провести еще один тур, а «голубым волнам» – две игры.

