Идут переговоры. Шахтер связался с скандальным игроком известного клуба

12 мая 2026, 20:28 | Обновлено 12 мая 2026, 20:29
Getty Images/Global Images Ukraine. Метехан Балтаджи

Турецкий защитник «Галатасарая» Метехан Балтаджи может продолжить карьеру в «Шахтера». Об этом сообщает турецкий инсайдер Эмре Чинглер.

По информации источника, украинский гранд уже связался с 23-летнми футболистом по поводу трансфера. Текущий сезон турок практически полностью пропустил, сыграв всего два матча, из-за дисквалификации, которую он получил за ставки, в том числе и на свою команду.

У Метехана Балтаджи есть опыт выступлений за молодежные сборные Турции, до основной команды он пока что не добрался.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Шахтера» может перебраться в «Галаатсарай».

