«Каждый день». Перес шокировал заявлением по драке Вальверде с Тчуамени

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал драку между полузащитниками Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде:

«Не говорите, что из-за того, что Вальверде и Тчуамени подрались, в «Реале» царит хаос. Игроки дерутся каждый год. Дерутся каждый день. И на этом все заканчивается. А если кто-то из клуба выносит это наружу, это хуже драки, которую они устроили между собой, ведь это два замечательных и очень хороших парня. Я терпел это в течение 26 лет, и ничего не случилось. Настаиваю, мне это кажется очень плохим, но мне кажется хуже то, что они вынесли это на всеобщее обозрение.

Я здесь 26 лет, и ни за один из них не было, чтобы не подрались двое или четверо игроков. Но это остается внутри клуба. Те, кто это вынес наружу, делают это, потому что недовольны и считают, что уйдут из клуба. Они дают друг другу пинок, а потом становятся друзьями. Я не допущу хаоса, который некоторые пытались создать. Утечка информации — это хуже, на мой взгляд, хуже; думаю, за мои 26 лет на посту президента я вижу такое впервые».