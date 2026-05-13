  4. «Каждый день». Перес шокировал заявлением по драке Вальверде с Тчуамени
13 мая 2026, 23:34 | Обновлено 13 мая 2026, 23:35
«Каждый день». Перес шокировал заявлением по драке Вальверде с Тчуамени

Президент мадридского «Реала» прокомментировал скандал

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал драку между полузащитниками Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде:

«Не говорите, что из-за того, что Вальверде и Тчуамени подрались, в «Реале» царит хаос. Игроки дерутся каждый год. Дерутся каждый день. И на этом все заканчивается. А если кто-то из клуба выносит это наружу, это хуже драки, которую они устроили между собой, ведь это два замечательных и очень хороших парня. Я терпел это в течение 26 лет, и ничего не случилось. Настаиваю, мне это кажется очень плохим, но мне кажется хуже то, что они вынесли это на всеобщее обозрение.

Я здесь 26 лет, и ни за один из них не было, чтобы не подрались двое или четверо игроков. Но это остается внутри клуба. Те, кто это вынес наружу, делают это, потому что недовольны и считают, что уйдут из клуба. Они дают друг другу пинок, а потом становятся друзьями. Я не допущу хаоса, который некоторые пытались создать. Утечка информации — это хуже, на мой взгляд, хуже; думаю, за мои 26 лет на посту президента я вижу такое впервые».

Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
ПСЖ вместе с Забарным одолел Ланс и завоевал трофей Лиги 1 2025/26!
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Вус, писати брехливі, перекручені, клікбейтні заголовки у стилі Олійника ще нікому не личило... Не треба рівнятися на найгірших   
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
