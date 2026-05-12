«Что делать?». Челси предсказывают проблемы из-за возвращения Мудрик

Финансовый эксперт Стефан Борсон считает, что у лондонского «Челси» могут возникнуть серьезные проблемы из-за сокращения срока дисквалификации украинского вингера Михаила Мудрика за употребление допинга.

«Я не понимаю, как можно, пропустив два года футбольных тренировок, сразу достичь необходимого уровня. Это маловероятно. Теоретически он еще достаточно молод, чтобы вернуться на очень хороший уровень, но это будет чрезвычайно сложно.

В некотором смысле, если он вернется, для «Челси» это станет большой проблемой, потому что у них будет игрок с огромной зарплатой, который в таком случае снова станет доступен для трансфера и имеет очень длинный контракт. Так что же делать?

Вряд ли они смогут его продать. Возможно, сначала они смогут отдать его в аренду, а затем получить небольшую плату, но его зарплата ограничит большинство возможных вариантов. Для игрока будет здорово, если ему удастся добиться снятия дисквалификации.

Но очевидно, что если дисквалификация останется в силе и составит четыре года, то его карьера закончится. А если он вернется, то его ждет долгий путь к возвращению. Вероятно, в какой-то момент «Челси» просто придется смириться с поражением и двигаться дальше», — сказал Борсон в интервью Football Insider.

Ранее сообщалось о том, что в Англии знают, какой бан получит Мудрик.