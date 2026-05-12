ОФИЦИАЛЬНО. Капитана Реала не взяли на ЧМ-2026
Дани Карвахаль не попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира
34-летний защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль не примет участия в предстоящем чемпионате мира по футболу. Сборная Испании объявила заявку на турнир, в которой не нашлось места для ветерана «фурии роха».
Ситуацию осложняют проблемы Карвахаля на клубном уровне. В «Реале», несмотря на статус капитана, Дани потерял место в основном составе. Руководство клуба отказалось продлевать с испанцем контракт, который истекает в июне.
Карвахаль играл за сборную с 2014 года, провел в ее составе 52 матча и забил один гол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
