ОФИЦИАЛЬНО. Капитана Реала не взяли на ЧМ-2026

34-летний защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль не примет участия в предстоящем чемпионате мира по футболу. Сборная Испании объявила заявку на турнир, в которой не нашлось места для ветерана «фурии роха».

Ситуацию осложняют проблемы Карвахаля на клубном уровне. В «Реале», несмотря на статус капитана, Дани потерял место в основном составе. Руководство клуба отказалось продлевать с испанцем контракт, который истекает в июне.

Карвахаль играл за сборную с 2014 года, провел в ее составе 52 матча и забил один гол.