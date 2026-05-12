Жирона близка в вылету из Ла Лиги. У команды Мичела очень трудный график

После 35 сыгранных матчей чемпионата Испании «Жирона» с 38 набранными очками располагается на 17-й позиции турнирной таблицы. До 18-го места, которое занимает «Алавес» – два пункта.

При этом команду ожидают три очень непростых соперника в оставшихся поединка испанского первенства:

«Жирона» – «Реал Сосьедад» (14.05, 21:00 по Киеву)

«Атлетико Мадрид» – «Жирона» (17.05, 20:00 по Киеву)

«Жирона» – «Эльче» (23.05, 22:00 по Киеву)

В составе каталонской команды выступает сразу три украинца: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.