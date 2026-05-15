Полесье отказалось платить три миллиона евро клубу Украинской Премьер-лиги

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Андрусв Араухо мог продолжить карьеру в составе житомирского «Полесья», однако переход сорвался из-за финансовых условий.

«Волки» пытались подписать 22-летнего футболиста, чтобы усилить центр поля – переговоры провалились из-за позиции «Кривбасса», который потребовал три миллиона евро.

Араухо перебрался в чемпионат Украины из венесуэльского «Райо Зулиано» в августе прошлого года за 250 тысяч евро. Легионер договорился о сотрудничестве до июня 2030 года.

В составе украинской команды полузащитник провел 26 матчей, в которых записал на свой счет три результативных передачи. Трансферная стоимость Араухо составляет один миллион евро.

В апреле Андрусв получил дебютный вызов в национальную сборную Венесуэлы и сыграл один матч – помог победить Тринидад в товарищеской игре со счетом 4:1.