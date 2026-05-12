Жирона-палач. Первый клуб Испании вылетел из Ла Лиги

Клуб «Овьедо» потерял математические шансы сохранить место в испанской Ла Лиге после матча 35-го тура между «Райо Вальекано» и «Жироной» (1:1).

Ничья в этом матче официально отправила «Овьедо» в Сегунду на следующий сезон, ведь именно результат «Жироны», занимающей 17-е место, определял судьбу клуба.

За три тура до завершения чемпионата Испании «Овьедо» занимает последнее, 20-е место. В активе команды всего 29 очков.

«Овьедо» еще может побороться за более высокие позиции в Ла Лиге, однако выбраться из зоны вылета уже невозможно.

Соперниками «Овьедо» в последних матчах станут «Реал» Мадрид, «Алавес» и «Мальорка».

Еще в прошлом сезоне «Овьедо» завоевал путевку из Сегунды в Ла Лигу после 23-летнего отсутствия в элитном дивизионе Испании. Однако закрепиться среди сильнейших команд страны клубу оказалось не по силам.

