Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуринью готов возглавить Реал и выдвинул условие относительно вратаря
Испания
12 мая 2026, 21:22 |
2035
0

Моуринью готов возглавить Реал и выдвинул условие относительно вратаря

Тренер хочет видеть в команде Диогу Кошту

12 мая 2026, 21:22 |
2035
0
Моуринью готов возглавить Реал и выдвинул условие относительно вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо, который близок к возвращению в «Реал», уже определился с приоритетами на трансферном рынке.

Сообщается, что португальский специалист попросил руководство мадридского клуба подписать трех футболистов для усиления состава – вратаря Диого Кошту, защитника Антониу Сильву и полузащитника Рубена Невеша.

Испанские СМИ утверждают, что президент клуба Флорентино Перес уже изучает возможность реализации этих трансферов в летнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определился с кандидатурой тренера, который возглавит испанский клуб после завершения нынешнего сезона.

По теме:
Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса
Полесье вернет защитника после аренды за рубежом
Флорентино ПЕРЕС: «Поражение от Барселоны? Это не катастрофа»
Жозе Моуриньо Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Порту Диогу Кошта Рубен Невеш Антониу Силва
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 12 мая 2026, 15:22 0
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов

Любовь к спорту точно будет плюсом

Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью
Футбол | 12 мая 2026, 19:59 22
Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью
Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью

Команды провели результативный поединок

Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Футбол | 12.05.2026, 04:10
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Футбол | 12.05.2026, 06:23
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Не игравший с 2023 года защитник Карпат: «Удалось победить переживания»
Футбол | 12.05.2026, 22:12
Не игравший с 2023 года защитник Карпат: «Удалось победить переживания»
Не игравший с 2023 года защитник Карпат: «Удалось победить переживания»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 10
Футбол
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
12.05.2026, 13:30 53
Хоккей
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 15
Футбол
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 17
Футбол
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
10.05.2026, 19:25 2
Футбол
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем