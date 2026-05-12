Моуринью готов возглавить Реал и выдвинул условие относительно вратаря

Жозе Моуриньо, который близок к возвращению в «Реал», уже определился с приоритетами на трансферном рынке.

Сообщается, что португальский специалист попросил руководство мадридского клуба подписать трех футболистов для усиления состава – вратаря Диого Кошту, защитника Антониу Сильву и полузащитника Рубена Невеша.

Испанские СМИ утверждают, что президент клуба Флорентино Перес уже изучает возможность реализации этих трансферов в летнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определился с кандидатурой тренера, который возглавит испанский клуб после завершения нынешнего сезона.