Моуринью готов возглавить Реал и выдвинул условие относительно вратаря
Тренер хочет видеть в команде Диогу Кошту
Жозе Моуриньо, который близок к возвращению в «Реал», уже определился с приоритетами на трансферном рынке.
Сообщается, что португальский специалист попросил руководство мадридского клуба подписать трех футболистов для усиления состава – вратаря Диого Кошту, защитника Антониу Сильву и полузащитника Рубена Невеша.
Испанские СМИ утверждают, что президент клуба Флорентино Перес уже изучает возможность реализации этих трансферов в летнее межсезонье.
Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определился с кандидатурой тренера, который возглавит испанский клуб после завершения нынешнего сезона.
