Райо Вальекано – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 мая состоится заключительный матч 35-го тура испанской Ла Лиги: «Райо Вальекано» сыграет против «Жироны».

Команды встретятся на арене «Эстадио де Вальекас» в Мадриде.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Участие в матче может принять украинец Виктор Цыганков, который пытается помочь «Жироне» избежать вылета: 17-е место и 38 очков.

Его партнер Владислав Ванат гарантированно не сыграет из-за травмы.

Последний матч между командами прошел 15 августа 2025 года и завершился поражением «Жироны» (1:3).

