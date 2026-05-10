В воскресенье, 10 мая, проходит главный матч 35-го тура испанской Ла Лиги – в Эль Класико сошлись «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Поединок принимает стадион Камп Ноу в Барселоне, а стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Каталонцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав 88 очков и опережая мадридцев на 11 баллов. В случае, если хозяева избегут поражения, они досрочно оформят чемпионство сезона-2025/26.

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе «Реала».

Ла Лига. 35-й тур.

Барселона – Реал Мадрид – 2:0 (обновляется)

Голи: Рэшфорд, 9, Торрес, 18.

ГОЛ! Рэшфорд, 9 мин, 1:0!

ГОЛ! Торрес, 18 мин, 2:0!