Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 20:47 | Обновлено 10 мая 2026, 21:08
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Такие люди не должны быть Динамо»

Виктор – о проблемах киевлян и Пономаренко

УАФ. Виктор Леоненко

Легенда «Динамо» Виктор Леоненко высказался о Матвее Пономаренко и неудачных результатах киевлян в этом сезоне.

– Кто виноват в таком положении: Суркис, Шовковский, который начинал чемпионат, Костюк или сами игроки?

– Виноваты все, кого вы назвали. Меньше всего претензий к Пономаренко, ведь он забивает – молодец, делает свое дело. Но не надо лепить из него героя и рассказывать, что он еще на поле не вышел, а уже забил. То, что Пономаренко забивает – это нормально для нападающего, это как зубы почистить утром!

А кто должен забивать, Михавко что ли? А у нас человек забивает, и его уже в герои записывают. Это же прямая обязанность нападающего. Очень много футболистов просто не должны играть за «Динамо».

Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
