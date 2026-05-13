Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вас с моста придется прыгать всем»

Известный украинский футболист Виктор Леоненко прокомментировал результаты столичного клуба в текущем сезоне.

«Сейчас все надеются на Кубок Украины. Хорошо, выиграют Кубок, но ведь в чемпионате длинная дистанция, а вы идете четвертыми. И это еще повезло, что «Металлист 1925», «Колос» и «Кривбасс» теряют очки, а то «Динамо» могло бы быть еще ниже.

Теперь надежды только на Кубок. Потому что если не выиграют, то мост Патона придется готовить для динамовцев – с моста придется прыгать всем, не только тренерам», – сказал Леоненко.

