Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вас с моста придется прыгать всем»
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 07:25 |
220
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вас с моста придется прыгать всем»

Бывший футболист киевлян – о результатах клуба

13 мая 2026, 07:25 |
220
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вас с моста придется прыгать всем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Леоненко

Известный украинский футболист Виктор Леоненко прокомментировал результаты столичного клуба в текущем сезоне.

«Сейчас все надеются на Кубок Украины. Хорошо, выиграют Кубок, но ведь в чемпионате длинная дистанция, а вы идете четвертыми. И это еще повезло, что «Металлист 1925», «Колос» и «Кривбасс» теряют очки, а то «Динамо» могло бы быть еще ниже.

Теперь надежды только на Кубок. Потому что если не выиграют, то мост Патона придется готовить для динамовцев – с моста придется прыгать всем, не только тренерам», – сказал Леоненко.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Хорошо, что Шевченко продолжает это делать. Я доволен»
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Колос и ЛНЗ – СК Полтава. Текстовая трансляция матчей
Виктор Леоненко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 12 мая 2026, 13:30 54
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше

Большой успех сборной Украины

Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Футбол | 12 мая 2026, 09:15 16
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток

Куртуа близок к переходу в «Аль-Кадисию»

Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.05.2026, 07:15
Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Олег ШАНДРУК: «Это произошло впервые в сезоне, но игра была неплохая»
Футбол | 13.05.2026, 07:13
Олег ШАНДРУК: «Это произошло впервые в сезоне, но игра была неплохая»
Олег ШАНДРУК: «Это произошло впервые в сезоне, но игра была неплохая»
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 12.05.2026, 15:22
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
11.05.2026, 07:55 24
Хоккей
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 12
Футбол
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 25
Футбол
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 10
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
11.05.2026, 07:46 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем