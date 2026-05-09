Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Брентфорд. Видео голов и обзор (обновляется)
09.05.2026 19:30 – 75 2 : 0
Обзор
09 мая 2026, 20:43 | Обновлено 09 мая 2026, 20:56
Манчестер Сити – Брентфорд. Видео голов и обзор (обновляется)

9 мая в 19:30 проходит матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Манчестер Сити принимает Брентфорд на домашнем стадионе Этихад в Манчестере.

Команде Пепа Гвардиолы нужна победа, чтобы остаться в чемпионской гонке с Арсеналом.

Украинский защитник пчел Егор Ярмолюк вышел в основном составе гостей.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (70), Ман Юнайтед (65), Ливерпуль (59), Астон Вилла (58).

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
Николай Степанов
Николай Степанов
