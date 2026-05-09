  4. Барселона не может позволить себе покупку звезду сборной Англии
09 мая 2026, 20:43
Барселона не может позволить себе покупку звезду сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

«Барселона» хочет подписать двух нападающих этим летом: нового левого вингера, а также форварда, который заменит Роберта Левандовски.

Одним из вариантов на позицию левого вингера является Энтони Гордон. Звезда «Ньюкасла» и сборной Англии рассматривается как более молодая альтернатива Рафинье, и это одна из причин, по которой он предпочтительнее нынешнего арендованного Маркуса Рэшфорда. Однако подписать Гордона этим летом будет невероятно сложно для «Барселоны», учитывая ее планы потратить большие деньги на нового центрального защитника и нападающего.

«Ньюкасл» хочет получить за него как минимум 75 миллионов евро, и, по словам журналиста Кристиана Фалька, это исключило каталонцев из гонки за его подписание: «Барселоне» предлагали этого игрока, но она не может позволить себе такую сумму трансфера, о которой мы говорили».

Также по Гордону шли предварительные переговоры с «Челси», «Ливерпулем» и «Арсеналом». 25-летний англичанин забил 17 голов и оформил пять ассистов в 46 матчах сезона.

Руслан Полищук Источник: Football Espana
