  4. Михаил Мудрик услышал вердикт допингового скандала
11 мая 2026, 22:42 |
Михаил Мудрик услышал вердикт допингового скандала

Коттерилл считает, что карьера футболиста практически завершена

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный журналист Sky Sports News Гарри Коттерилл высказался о допинговом скандале с участием вингера «Челси» Михаила Мудрика.

– Гарри, что вы в целом думаете о текущей ситуации Михаила Мудрика?

– Ну, он почти стал забытым человеком. Болельщики уже почти забыли о его существовании. Он был очень дорогим футболистом, им интересовались многие клубы, тот же «Арсенал» был близок к его подписанию. Он перешел в «Челси», но так и не смог ярко стартовать. Мудрик не стал тем игроком, каким в клубе надеялись его увидеть.

А потом, очевидно, попал во всю эту историю с запрещенными веществами. Думаю, его карьера, вероятно, уже завершена – независимо от того, чем закончится судебный процесс.

Мареска – о возможной работе в Манчестер Сити: «Посмотрим, что будет»
Претендент на выход в АПЛ требует спортивных санкций для соперника
ЩЕНСНЫ: «Пока все готовились к Реалу, я в телефоне пытался рассмотреть это»
Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига допинг дисквалификация
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Любимец Турана. Шахтер может обменять Элиаса на нападающего Галатасарая
Футбол | 11 мая 2026, 15:45 6
Ахмед Кутуджу может пополнить состав «горняков»

Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Футбол | 11 мая 2026, 23:02 2
Куртуа близок к переходу в «Аль-Кадисию»

Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Бокс | 11.05.2026, 07:46
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11.05.2026, 09:54
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Футбол | 11.05.2026, 20:22
Не згоден. Мудрик зіркою так і не став, а грати десь на Кіпрі чи Мальті, а можливо навіть в Туреччині зможе.
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
Миколенко выбрал клуб, с которым свяжет свое будущее
