Михаил Мудрик услышал вердикт допингового скандала

Известный журналист Sky Sports News Гарри Коттерилл высказался о допинговом скандале с участием вингера «Челси» Михаила Мудрика.

– Гарри, что вы в целом думаете о текущей ситуации Михаила Мудрика?

– Ну, он почти стал забытым человеком. Болельщики уже почти забыли о его существовании. Он был очень дорогим футболистом, им интересовались многие клубы, тот же «Арсенал» был близок к его подписанию. Он перешел в «Челси», но так и не смог ярко стартовать. Мудрик не стал тем игроком, каким в клубе надеялись его увидеть.

А потом, очевидно, попал во всю эту историю с запрещенными веществами. Думаю, его карьера, вероятно, уже завершена – независимо от того, чем закончится судебный процесс.