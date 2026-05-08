08 мая 2026, 23:49 | Обновлено 08 мая 2026, 23:55
Стандард обыграл Левен в матче чемпионата Бельгии

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Стандард

В субботу, 8 мая, состоялся матч 7-го тура группового этапа чемпионата Бельгии между «Стандардом» и «Левеном».

Поединок принимал стадион «Морис Дюфран» в городе Льеже.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1 благодря забитым мячами в исполнении Лоуренса и Нильсена.

Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа. 7-й тур

Стандарт – Левен – 2:1

Голы: Лоуренс, 47, Нильсен, 69 – Ниякосси, 60

Плей-офф II Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Стандард 37 15 8 14 42 - 43 16.05.26 19:15 Стандард - Генк08.05.26 Стандард 2:1 Ауд-Хеверле03.05.26 Антверпен 0:5 Стандард25.04.26 Генк 1:1 Стандард21.04.26 Стандард 1:2 Антверпен18.04.26 Шарлеруа 1:2 Стандард 33
2 Генк 36 13 12 11 52 - 53 10.05.26 20:15 Генк - Вестерло02.05.26 Шарлеруа 2:0 Генк25.04.26 Генк 1:1 Стандард21.04.26 Генк 1:1 Шарлеруа18.04.26 Вестерло 1:2 Генк12.04.26 Генк 0:0 Ауд-Хеверле 30
3 Вестерло 36 13 10 13 48 - 50 10.05.26 20:15 Генк - Вестерло02.05.26 Вестерло 3:3 Ауд-Хеверле25.04.26 Вестерло 2:4 Антверпен21.04.26 Ауд-Хеверле 0:2 Вестерло18.04.26 Вестерло 1:2 Генк11.04.26 Стандард 1:2 Вестерло 30
4 Антверпен 36 12 8 16 41 - 44 10.05.26 17:00 Антверпен - Шарлеруа03.05.26 Антверпен 0:5 Стандард25.04.26 Вестерло 2:4 Антверпен21.04.26 Стандард 1:2 Антверпен18.04.26 Антверпен 2:0 Ауд-Хеверле10.04.26 Шарлеруа 2:1 Антверпен 27
5 Шарлеруа 36 12 8 16 46 - 48 10.05.26 17:00 Антверпен - Шарлеруа02.05.26 Шарлеруа 2:0 Генк25.04.26 Ауд-Хеверле 0:2 Шарлеруа21.04.26 Генк 1:1 Шарлеруа18.04.26 Шарлеруа 1:2 Стандард10.04.26 Шарлеруа 2:1 Антверпен 27
6 Ауд-Хеверле 37 9 9 19 37 - 57 15.05.26 21:45 Ауд-Хеверле - Антверпен08.05.26 Стандард 2:1 Ауд-Хеверле02.05.26 Вестерло 3:3 Ауд-Хеверле25.04.26 Ауд-Хеверле 0:2 Шарлеруа21.04.26 Ауд-Хеверле 0:2 Вестерло18.04.26 Антверпен 2:0 Ауд-Хеверле 19
Полная таблица

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
