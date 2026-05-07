  4. Халл Сити – Миллиуолл. Прогноз и анонс на полуфинал Чемпионашипа
07 мая 2026, 23:14 | Обновлено 07 мая 2026, 23:19
Халл Сити – Миллиуолл. Прогноз и анонс на полуфинал Чемпионашипа

Матч начнется 8 мая в 22:00 по Киеву

В пятницу, 8 мая, состоится первый поединок 1/2 финала английского Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Миллволлом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

По сравнению с прошлым годом, когда «Халл» едва смог обеспечить себе прописку во втором по силе дивизионе Англии, команда действительно добавила, хотя завершение сезона оказалось, мягко говоря, не лучшим. В общей сложности, за 46 туров Чемпионшипу «тиграм» удалось набрать 73 балла, что и позволило им занять 6-е место турнирной таблицы и принять участие в плей-офф. Только в последнем туре коллектив смог выбить оттуда «Рексхем», потерявший очки против «Мидлсбро».

В Кубке Англии «Халл Сити» в серии пенальти обыграл «Блэкберн», однако на стадии 1/16 финала со счетом 4:0 проиграл лондонскому «Челси».

«Львы» в текущем сезоне приятно удивили. Коллектив за 46 туров Чемпионшипа смог набрать 83 очка, благодаря которым занял 3-ю позицию общего зачета. Расстояние от топ-2, место в котором позволило бы напрямую получить повышение в Премьер-лигу, составляло всего 1 балл. Этот промоушн достался «Ипсвичу», а лондонцы будут играть в плей-офф.

Однако в Кубке Англии «докеры» не поразили совсем - еще на стадии 1/32 финала «Миллволл» был разгромлен «Бернли» со счетом 5:1.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Халл». На балансе команды 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а 1 победы завоевал «Миллволл».

Интересные факты

  • В последних 7-х играх «Халл» одержал всего 1 победу.
  • «Миллволл» не проигрывает на выезде уже 9 матчей подряд. На счету клуба 3 ничьих и 6 побед.
  • «Миллволл» забил 64 гола в текущем сезоне Чемпионшипа — самый худший результат среди всех команд из топ-8.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.72 по линии БК betking.

