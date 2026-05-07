Лига чемпионов07 мая 2026, 18:01 | Обновлено 07 мая 2026, 18:15
204
0
Гарри КЕЙН: «Бавария могла выиграть все трофеи. Ми хороши для этого»
Форвард разочарован поражением от ПСЖ
07 мая 2026, 18:01 | Обновлено 07 мая 2026, 18:15
204
0
Форвард Баварии Гарри Кейн остался разочарован вылетом команды по итогам двух матчей полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ.
«Я разочарован, потому что Бавария была близка к победе. Мы мечтали выиграть все трофеи, и достаточно хороши для этого. По судейству все сами видели. Как можно не фиксировать игру рукой?».
«В таких матчах все решают мелочи, и нам не хватило немного удачи», – сказал Кейн.
Мюнхенцы проиграли первый матч 4:5, а во втором сыграли 1:1.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 07 мая 2026, 14:37 16
В первом раунде тысячника в столице Италии Юлия уступила Симоне Вальтерт
Бокс | 07 мая 2026, 07:57 8
Украинец – о Криштиану Роналду
Футбол | 07.05.2026, 10:07
Футбол | 07.05.2026, 07:38
Футбол | 07.05.2026, 18:26
Комментарии 0
Популярные новости
07.05.2026, 06:02
06.05.2026, 10:47 16
06.05.2026, 05:55 17
05.05.2026, 21:13 4
06.05.2026, 16:30 12
06.05.2026, 09:22 9
06.05.2026, 08:11 14