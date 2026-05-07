Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарри КЕЙН: «Бавария могла выиграть все трофеи. Ми хороши для этого»
Лига чемпионов
07 мая 2026, 18:01 | Обновлено 07 мая 2026, 18:15
204
0

Гарри КЕЙН: «Бавария могла выиграть все трофеи. Ми хороши для этого»

Форвард разочарован поражением от ПСЖ

07 мая 2026, 18:01 | Обновлено 07 мая 2026, 18:15
204
0
Гарри КЕЙН: «Бавария могла выиграть все трофеи. Ми хороши для этого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард Баварии Гарри Кейн остался разочарован вылетом команды по итогам двух матчей полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Я разочарован, потому что Бавария была близка к победе. Мы мечтали выиграть все трофеи, и достаточно хороши для этого. По судейству все сами видели. Как можно не фиксировать игру рукой?».

«В таких матчах все решают мелочи, и нам не хватило немного удачи», – сказал Кейн.

Мюнхенцы проиграли первый матч 4:5, а во втором сыграли 1:1.

По теме:
Мбаппе на 99,9% выиграл Золотую бутсу
Фанаты Арсенала выразили недовольство распределением билетов на финал ЛЧ
Аресты и травмы. В Париже возник беспорядок после выхода ПСЖ в финал ЛЧ
Бавария Лига чемпионов Гарри Кейн Бундеслига
Иван Зинченко Источник: Kicker
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме
Теннис | 07 мая 2026, 14:37 16
Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме
Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме

В первом раунде тысячника в столице Италии Юлия уступила Симоне Вальтерт

Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Бокс | 07 мая 2026, 07:57 8
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»

Украинец – о Криштиану Роналду

Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Футбол | 07.05.2026, 10:07
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Футбол | 07.05.2026, 07:38
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Иван ШАРИЙ: «Шахтеру стоит подумать о том, как наладить защиту»
Футбол | 07.05.2026, 18:26
Иван ШАРИЙ: «Шахтеру стоит подумать о том, как наладить защиту»
Иван ШАРИЙ: «Шахтеру стоит подумать о том, как наладить защиту»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 16
Футбол
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
WTA 1000 в Риме. Калинина пропустит первый раунд, соперница Стародубцевой
WTA 1000 в Риме. Калинина пропустит первый раунд, соперница Стародубцевой
05.05.2026, 21:13 4
Теннис
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 12
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем