  4. Полесье решило приобрести лучшего вратаря Украины
06 мая 2026, 23:11 | Обновлено 06 мая 2026, 23:21
Getty Images/Global Images Ukraine. Георги Ермаков

Житомирское «Полесье» продолжает активный поиск нового голкипера.

«Волки» вновь обратили внимание на Георгия Ермакова из «Маккаби» Хайфа. Еще прошлым летом украинский клуб присматривался к вратарю, но тогда израильская сторона не была готова к продаже.

По имеющейся информации, «Полесье» уже установило контакт с игроком и готово активизировать переговоры. В то же время сам Ермаков не против возвращения в Украину, но ожидает выгодных финансовых условий личного контракта.

Ранее лучший вратарь прошлого сезона в Украине Георгий Ермаков в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал об адаптации к клубу и чемпионату и уровне соревнований в первенстве Израиля.

Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
