Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чернигов ищет стадион для матчей Лиги Европы перед матчем с Динамо
Кубок Украины
06 мая 2026, 13:13 |
355
3

Чернигов ищет стадион для матчей Лиги Европы перед матчем с Динамо

Генеральный директор Николай Синица рассказал о подготовке к предстоящему финалу Кубка Украины

06 мая 2026, 13:13 |
355
3 Comments
Чернигов ищет стадион для матчей Лиги Европы перед матчем с Динамо
ФК Чернигов

Генеральный директор «Чернигова» Николай Синица прокомментировал поиск стадиона под потенциальные матчи Лиги Европы и организацию выезда болельщиков на финал Кубка Украины, который пройдет 20 мая:

«Клуб действительно рассматривает разные арены для проведения потенциальных матчей квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА в случае победы в финале Кубка Украины по футболу.

Однако важно понимать: это не вопрос амбиций или самоуверенности. Мы действуем исключительно в рамках регламента – УЕФА заранее требует от клубов подать гарантированные письма по стадиону.

Это стандартная процедура, которую мы выполняем в соответствии с требованиями, как УЕФА, так и Украинской ассоциации футбола.

Относительно билетов на финал – пока мы еще не получили никакой информации от УАФ о механизме их реализации. Ожидаем официальные детали и сразу проинформируем наших болельщиков.

Мы видим огромный ажиотаж вокруг этого матча. Со своей стороны планируем организовать выезд для болельщиков – будет несколько автобусов. Рассчитываем на серьезную поддержку черниговских фанатов во Львове», – рассказал Синица.

По теме:
Арда Туран и Лассина Траоре получили признание после победы над Динамо
Очередная попытка. Арсенал не совсем удачно играет финалы еврокубков
Форвард Динамо может вывести известный украинский клуб в Премьер-лигу
Кубок Украины по футболу Лига Европы Чернигов Динамо Киев Николай Синица стадионы
Николай Тытюк Источник: ФК Чернигов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 06 мая 2026, 13:11 0
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Поединок начнется 6 апреля в 22:00 по Киеву

Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Футбол | 05 мая 2026, 14:41 3
Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро

Сумеет ли нынешняя команда лондонцев повторить то, что удалось подопечным Венгера в 2006-м?

Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Футбол | 06.05.2026, 11:19
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Хоккей | 05.05.2026, 19:17
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 06.05.2026, 07:28
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Не партесь, чернігівці, з пошуком стадіону, ну ви вірите в те, що виграєте кубок?
Ответить
0
якшо Динамо не попаде в ЛК
і  зможе прос..ти Кубок,
то стадіон в Польщі їм і нах.. не потрібен.
Чернігів стадіон для гри в єврокубках знайде без проблем.
Ответить
0
На х этот цирк?
Ответить
0
Популярные новости
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
04.05.2026, 20:33 6
Футбол
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
04.05.2026, 10:05 12
Футбол
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
04.05.2026, 12:05 10
Теннис
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
05.05.2026, 00:32
Бокс
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 2
Бокс
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
04.05.2026, 20:59 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем