Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводили обыски СБУ
Платов может остаться в сборной
Формируется тренерский штаб нового наставника сборной Андре Мальдеры.
Как отмечает источник, помощником итальянского специалиста в сборной Украины может стать бывший аналитик тренерского штаба Сергея Реброва Глеб Платов.
Мальдера ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Позже был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела обыски у представителей тренерских штабов украинских сборных, открыв уголовное производство по факту коррупции в футболе. Обыски проводились и у помощника Сергея Реброва Глеба Платова.
If you found an error, please
